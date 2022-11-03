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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مناسبة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

محمد بن سلمان يطلق أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية

من المتوقع أن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في الناتج المحلي بـ 30 مليار ريال بحلول 2034

دبي - العربية.نت
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أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، شركة "سير"، وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الشركة الجديدة ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما ستستحدث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية.

تعد شركة "سير" مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون، وستقدم شركة "بي إم دبليو" تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة.

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ستعمل "سير" على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية، كما ستقوم بصنع أنظمة تقنية مع خاصية القيادة الذاتية للسيارات، ومن المقرر أن تكون سيارات الشركة متاحة للبيع في 2025، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

من المتوقع أن تجذب شركة "سير" استثمارات أجنبية للمملكة تصل إلى 562 مليون ريال، إلى جانب توفيرها 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ومساهمتها في الناتج المحلي بـ 30 مليار ريال بحلول 2034.

يذكر أن السعودية أولت اهتماماً بقطاع السيارات الكهربائية، وتملك حصة الأغلبية في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسِد"، حيث تتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة، إذ وقعت شركة لوسِد اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال.

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