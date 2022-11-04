أرقام سلبية تزيد المخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود

استمرت طلبيات المصانع الألمانية بالانخفاض في سبتمبر، ما زاد من المخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

انخفض الطلب بنسبة 4% في سبتمبر على أساس شهري، وهو انخفاض أكثر حدة من متوسط ​​التقديرات البالغ 0.5٪ في استطلاع أجرته بلومبرغ.

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كما تسارع التراجع في الطلبيات في سبتمبر عن أغسطس عندما بلغ الانخفاض 2%.

وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن الانخفاض الأسوأ من المتوقع كان مدفوعاً بتراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 7٪، حيث انخفضت الطلبيات من منطقة اليورو بنسبة 8٪، مقارنة مع انخفاض بنسبة 6.3٪ من دول أخرى.

أما الطلب المحلي فقط نما بشكل طفيف.