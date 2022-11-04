اقتصاد السعودية
وزير الصناعة: السعودية تدرس إنشاء مؤشر جديد لشركات التعدين في البورصة
أكد أن المملكة تسعى لمشاركة شركات تعدين عالمية في مشروعات
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قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الجمعة، إن المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، في إطار تطلعها لتوسيع قطاع الموارد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
وأضاف الوزير خلال مقابلة مع "رويترز" في سيدني، أن فريقه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين، المماثل لمؤشر "إيه.إس.إكس 300" الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجي الذهب والصلب والمعادن النفيسة.
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وأشار الخريف إلى أن السعودية تسعى لمشاركة شركات تعدين عالمية في مشروعات.
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