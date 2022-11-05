اقتصاد تونس
التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 9.2% خلال أكتوبر
واصلت منحاها التصاعدي منذ سبتمبر 2021
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كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.2%، في شهر أكتوبر الماضي لتواصل بذلك منحاها التصاعدي منذ سبتمبر 2021.
وكانت النسبة في حدود 9.1%، في الشهر السابق و8.6%، في أغسطس، باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.9%.
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وأرجع معهد الإحصاء ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 33.3% وأسعار لحم الضأن بنسبة 21.1% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.8% وأسعار الخضار الطازجة بنسبة 18.5% وأسعار لحم البقر بنسبة 15.1% وأسعار الدواجن بنسبة 15%.
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