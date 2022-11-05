الدولار يتخطى حاجز الـ36 ألف تومان لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني
وسط ضغوط الاحتجاجات المحلية وتعطل الاتفاق النووي مع الغرب
تخطى الدولار الأميركي حاجز الـ36 ألف تومان لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وفق ما نقلته إيران إنترناشيونال.
واستمر الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة، وارتفع سعره بأكثر من 3000 تومان في آخر أسبوعين.
ويأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران في حين لا يوجد أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت المفاوضات في هذا الصدد.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الجمعة، إن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا اليوم بألمانيا، اتفقوا على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قالت بيربوك، إن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما تشهد إيران منذ حوالي شهرين احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران على النساء.
وتعدّ هذه التظاهرات، التي تصفها السلطات بأنها أعمال شغب، غير مسبوقة في إيران من حيث حجمها وطبيعتها منذ الثورة في العام 1979.
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