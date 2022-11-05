اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيران دولار عملة صعبة
الدولار الأميركي وعلم إيران
اقتصاد إيران

الدولار يتخطى حاجز الـ36 ألف تومان لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني

وسط ضغوط الاحتجاجات المحلية وتعطل الاتفاق النووي مع الغرب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تخطى الدولار الأميركي حاجز الـ36 ألف تومان لأول مرة في تاريخ الاقتصاد الإيراني، وفق ما نقلته إيران إنترناشيونال.

واستمر الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة، وارتفع سعره بأكثر من 3000 تومان في آخر أسبوعين.

ويأتي ارتفاع سعر الدولار في إيران في حين لا يوجد أي احتمال لإحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت المفاوضات في هذا الصدد.

"بينانس" ساعدت إيران على تداول 8 مليارات دولار رغم العقوبات اقتصاد اقتصاد إيران "بينانس" ساعدت إيران على تداول 8 مليارات دولار رغم العقوبات

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الجمعة، إن وزراء خارجية مجموعة السبع الذين اجتمعوا اليوم بألمانيا، اتفقوا على فرض عقوبات إضافية على إيران لانتهاكها حقوق الإنسان.

وفي مؤتمر صحافي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قالت بيربوك، إن "إيران ترفض التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما تشهد إيران منذ حوالي شهرين احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها طهران على النساء.

وتعدّ هذه التظاهرات، التي تصفها السلطات بأنها أعمال شغب، غير مسبوقة في إيران من حيث حجمها وطبيعتها منذ الثورة في العام 1979.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التغير المناخي.. كثبان رملية تتحرك بسرعة في السودان وأمطار تسقط بمناطق جديدة التغير المناخي.. كثبان رملية تتحرك بسرعة في السودان وأمطار تسقط بمناطق جديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط