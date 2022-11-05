أفريقيا
بنك التنمية الإفريقي يجمع 31 مليار دولار في منتدى استثماري
ليرتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 64 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا، أمس الجمعة إن البنك حصل على تعهدات استثمارية بقيمة 31 مليار دولار لمشروعاته أثناء منتدى الاستثمار الإفريقي.
وأضاف في ختام المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام أن ذلك يرفع إجمالي الاستثمارات للعام الجاري إلى نحو 64 مليار دولار. كان البنك قد حصل على تعهدات بقيمة 32.8 مليار دولار في اجتماع آخر مع المستثمرين في مارس/ آذار.
مادة اعلانية
ولم يكشف أديسينا عن تفاصيل تذكر بشأن المشروعات لكنه قال إن أحد جوانب التركيز سيكون مناطق المعالجة الزراعية.
وكانت المشروعات المعلنة في وقت سابق من العام في مجالات من بينها الزراعة والمعالجة الزراعية والتعليم والطاقة والمناخ والرعاية الصحية والمعادن والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
اقرأ أيضاً
-
مكاسب قوية لأسعار النفط.. وبرنت يقترب من 100 دولار للبرميلبرنت أنهى تعاملات الأسبوع عند 98.57 دولار طاقة
-
الأسهم الأميركية تهبط في أسبوع بسبب قرار الفائدة.. وناسداك ينخفض 5.7%داو جونز يتراجع 1.39% في أسبوع ليقطع سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع أسواق المال
-
مجموعة السبع تدعو الدول النفطية لزيادة إنتاجها لكبح جماح الأسعارالأسابيع المقبلة تشهد بدء العمل بآلية تحديد سقف لأسعار النفط الروسي طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية