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بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الإفريقي
أفريقيا

بنك التنمية الإفريقي يجمع 31 مليار دولار في منتدى استثماري

ليرتفع إجمالي الاستثمارات لهذا العام إلى 64 مليار دولار

أبيدجان - رويترز
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قال رئيس بنك‭ ‬التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا، أمس الجمعة إن البنك حصل على تعهدات استثمارية بقيمة 31 مليار دولار لمشروعاته أثناء منتدى الاستثمار الإفريقي.

وأضاف في ختام المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام أن ذلك يرفع إجمالي الاستثمارات للعام الجاري إلى نحو 64 مليار دولار. كان البنك قد حصل على تعهدات بقيمة 32.8 مليار دولار في اجتماع آخر مع المستثمرين في مارس/ آذار.

ولم يكشف أديسينا عن تفاصيل تذكر بشأن المشروعات لكنه قال إن أحد جوانب التركيز سيكون مناطق المعالجة الزراعية.

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وكانت المشروعات المعلنة في وقت سابق من العام في مجالات من بينها الزراعة والمعالجة الزراعية والتعليم والطاقة والمناخ والرعاية الصحية والمعادن والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

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