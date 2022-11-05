اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد تونس مناسبة
علم تونس
اقتصاد تونس

تونس توقع اتفاق قرض بـ74 مليون دولار مع صندوق النقد العربي

لدعم إصلاحات المالية العامة

تونس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة، إن تونس وقعت اتفاقا مع صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 74 مليون دولار، لدعم إصلاحات المالية العامة، في الوقت الذي تعاني فيه من أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقنين مراكز الدروس الخصوصية في مصر يثير جدلا واسعا بين أولياء الأمور.. ما القصة؟ تقنين مراكز الدروس الخصوصية في مصر يثير جدلا واسعا بين أولياء الأمور.. ما القصة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط