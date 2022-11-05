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اقتصاد قطر
اقتصاد قطر ( صورة تعبيرية)
اقتصاد قطر

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف قطر إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

موديز ترفع النظرة المستقبلية لقطر من "مستقرة" إلى "إيجابية"

دبي - العربية.نت
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رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر إلى "AA" بسبب تراجع أعباء الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما نقلته رويترز.

كما حسنت وكالة موديز، الأسبوع الماضي، النظرة المستقبلية لدولة قطر إلى "إيجابية" مع تأكيد تصنيفها عند "Aa3".

وقالت موديز إن رفع النظرة المستقبلية لقطر من مستقرة إلى "إيجابية" يعزى إلى تحسن أداء الدين العام لدولة قطر، بينما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني لقطر مدعوماً بعدة نقاط توضح قدرتها على تحمل التحديات والعقبات.

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وذكرت أن من أبرز نقاط القوة نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة وانخفاض تكلفة الاستخراج، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين الاقتصادية والمالية.

وأوضحت موديز أن الإيرادات المرتفعة والناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت في رفع كفاءة إدارة الدين العام لدولة قطر، ورجحت أن الانخفاض المتوقع في المصروفات الرأسمالية والزيادة المتوقعة في صادرات الغاز المسال ستساهم في تعويض أي انخفاض في الإيرادات مستقبلاً بسبب هبوط أسعار الطاقة على المدى البعيد.

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