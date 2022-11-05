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اقتصاد الصين

نائب محافظ البنك المركزي الصيني يواجه تحقيقات فساد

"فان ييفي" يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه انتهاكات خطيرة للنظام والقانون

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين يوم السبت، إن نائب محافظ البنك المركزي الصيني "فان ييفي" يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه "انتهاكات خطيرة للنظام والقانون".

ولم تقدم اللجنة المركزية لفحص الانضباط أي تفاصيل عن الادعاءات ضد فان ييفي في بيان قصير نُشر على الإنترنت.

شغل فان، وهو واحد من ستة نواب للمحافظ، المنصب لأكثر من سبع سنوات، وانضم إلى بنك الشعب الصيني في عام 2015 بعد مسيرة مهنية في مجال التمويل. في السنوات الأخيرة، تحدث فان كثيرًا عن جهود الصين لتطوير عملة رقمية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

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شن الحزب الشيوعي حملة كاسحة على الفساد في عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ. تحظى الحملة بشعبية لدى الجمهور وسمحت له بتهميش بعض المنافسين السياسيين المحتملين.

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