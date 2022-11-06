مؤتمر المناخ "كوب 27" يدرج بند "تعويض الخسائر والأضرار" في جدول أعمال القمة

أدرج مؤتمر المناخ "كوب 27" بند "تعويض الخسائر والأضرار" في جدول أعمال القمة

ومؤخرا الولايات المتحدة من خفّفت مقاومتها، لمشروع إنشاء الدول الغنية لصندوق مالي، يخصص تعويضات مالية للبلدان النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخ.

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وبالموازاة مع ذلك، واصلت أميركا مطالبة الصين بضرورة الدفع أيضا باعتبارها المصدر الأكبر للانبعاثات الغازية.

وتحتل الصين والولايات المتحدة المرتبتين الأولى والثانية تواليا، في العالم في إصدار الغازات الملوثة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للكوكب، حيث تضخان ما يقرب من نصف أبخرة الوقود الأحفوري من النسبة العالمية.