السعودية تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي بتوريد أكثر من 500 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الحالي، وذلك بتوريد صافي كمية 538.436 ألف طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، أن قيمة القمح المورد بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.

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وأوضح محافظ المؤسسة أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة انتهت من صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر 2022، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" بداية من حجز مواعيد التوريد واختيار فرع التوريد التابع للمؤسسة حتى الانتهاء من التوريد وإغلاق الحساب وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين، وفق ما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار الفارس إلى أن القمح المحلي يعد واحدًا من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات المملكة من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20% من استهلاك المملكة السنوي من القمح، إضافة إلى المناقصات العالمية التي تطرحها المؤسسة وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة، وذلك في إطار إستراتيجية المؤسسة بتنويع مصادر الشراء.

ووفقاً لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (1764) مزارعًا من إجمالي (2945) مزارعًا مسجل بالمنصة أي بنسبة 60%.

وبلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (1664) مزارعًا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (100) مزارع قاموا بالتوريد.

وجاءت منطقة تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (157,746) طنًا، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (135,813) طنًا، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية (107,972) طنًا، ثم منطقة حائل بصافي كمية (61,597) طنًا، فالخرج بصافي كمية (41,041) طنًا، ووادي الدواسر بصافي كمية (20,022) طنًا، والرياض بصافي كمية (12,904) أطنان، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (1,341) طنًا.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة أقر هذا الموسم عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولًا إلى (1700) ريال للطن، مقابل (1,375) ريالًا الموسم الماضي؛ وذلك تماشيًا مع تطورات الأسعار العالمية للقمح، وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي (1700) ريال للطن مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم (1443/1444هـ) بأثر رجعي لكل صافي الكميات المستلمة بعد اعتماده.

وتقوم المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66)، والمتضمنة تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.