السيسي: تغير المناخ أكبر تحديات العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.

وأضاف السيسي: "تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، والملايين يتساءلون بشأن الالتزامات المناخية وما تحقق من أهداف، والمعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها".

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ولفت إلى أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، فيما يجب العمل على خفض الاحترار المناخي بمقدار 3 درجات.

وطالب السيسي الدول المتقدمة بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها لتعويض خسائر تغير المناخ.

كانت فعاليات قمة المناخ COP27 قد بدأت اليوم الاثنين على المستوى الرئاسي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.