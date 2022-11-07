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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

تراجع كبير في صادرات الحبوب الأوكرانية خلال الموسم الحالي

تقلص الإنتاج بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل

كييف - رويترز
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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين، أنها صدرت نحو 14.3 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23، بانخفاض 30.7% عن 20.6 مليون طن صدرت في نفس المرحلة من الموسم السابق.

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، وأغلقت موانئ جارتها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وبموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو.

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أظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن في موسم يوليو 2022 إلى يونيو 2023، شملت 5.4 مليون طن من القمح و 7.7 مليون طن من الذرة و 1.2 مليون طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 - 52 مليون طن من الحبوب هذا العام انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل.

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