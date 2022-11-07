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هيئة النزاهة الاتحادية في العراق
هيئة النزاهة الاتحادية في العراق
اقتصاد العراق

السوداني يقيل رئيس هيئة استثمار بغداد ويحول المخالفات إلى هيئة النزاهة

وجه بإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة للهيئة الاتحادية

دبي - العربية.نت
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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة".

وأضاف أن "السوداني وجه بإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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