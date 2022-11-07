اقتصاد مصر
متعاملون: 356.45 دولار للطن أقل سعر في ممارسة مصرية لشراء القمح
في عرض يبلغ 60 ألف طن من القمح الروماني على أساس تسليم ظهر السفينة
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قال متعاملون إن أقل سعر عُرض اليوم الاثنين في ممارسة للحكومة المصرية لشراء القمح بلغ 356.45 دولار للطن في عرض يبلغ 60 ألف طن من القمح الروماني على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).
وقدمت العرض شركة سي.إتش.إس.
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وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء كمية لم تحددها من القمح في ممارسة عالمية.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الاثنين. وقالت الهيئة إنه يمكن تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة أو على أساس التكلفة والشحن للسداد باستخدام خطابات ائتمان مدتها 180 يوما.
وأضافت أن الشحن سيكون في 15-30 ديسمبر/كانون الأول أو 1-15 يناير/كانون الثاني 2023.
ولم تُنفَذ أي مشتريات حتى الآن لكن من المتوقع ظهور نتيجة الممارسة في وقت لاحق من اليوم الاثنين.
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