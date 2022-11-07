مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 699 مليون يورو لأجل عام

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل عام مقومة باليورو بقيمة 699.2 مليون في مزاد بمتوسط عائد 2.3%.

وستجري تسوية المزاد غدا الثلاثاء، وفق رويترز.

مادة اعلانية

كان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 33411.4 مليون دولار أميركي في نهاية أكتوبر 2022، وذلك "بصفة مبدئية"، وفقا لما ذكره موقع البنك، واطلعت عليه "العربية نت".

ومع تسجيل احتياطيات مصر الأجنبية الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، تكون قد سجلت ارتفاعا في أكتوبر الماضي بنحو 213 مليون دولار.

وأقر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022، رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وكشف أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.