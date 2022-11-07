ميزانية عمان تحقق فائضاً بـ 1.123 مليار ريال بنهاية سبتمبر

قالت وزارة المالية العمانية على حسابها عبر تويتر، اليوم الاثنين، إن الميزانية العامة للسلطنة حققت فائضاً مالياً قدره 1.123 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2022.

وأضافت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 43.4% على أساس سنوي حتى نهاية سبتمبر، مسجلة 10.567 مليار ريال.

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وأرجعت زيادة الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج. وقد بلغ حجم الإنفاق في نفس الفترة 9.444 مليار ريال.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن العمانية قالت اليوم الاثنين، إن إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات ارتفع في الربع الثالث من 2022 إلى 289.8 مليون برميل، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

وأضافت الوزراة أن صادرات النفط ارتفعت أيضاً بنسبة 15% على أساس سنوي، إلى 242.8 مليون برميل في نفس الفترة.