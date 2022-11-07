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اقتصاد أوروبا

نمو الناتج الصناعي لألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر

رغم تراجع القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الألماني سجل نموا في سبتمبر على الرغم من التراجع في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 0.6% في سبتمبر عن الشهر السابق.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع محللون ارتفاع الناتج الصناعي 0.2%.

في المقابل، تراجع الإنتاج في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة 0.9% في سبتمبر، بحسب ما قاله المكتب.

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