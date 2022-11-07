نمو الناتج الصناعي لألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الألماني سجل نموا في سبتمبر على الرغم من التراجع في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 0.6% في سبتمبر عن الشهر السابق.

مادة اعلانية

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع محللون ارتفاع الناتج الصناعي 0.2%.

في المقابل، تراجع الإنتاج في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة 0.9% في سبتمبر، بحسب ما قاله المكتب.