وزير النقل السعودي: الشركات الكورية الجنوبية تكتشف العديد من الفرص لدينا

قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن العديد من الشركات الكورية تشارك في المشاريع السعودية، كما تستكشف العديد من الفرص الاستثمارية في المملكة.

وأوضح الوزير في لقاء مع وفد كوري جنوبي يضم عددا من المسؤولين والشركات الكورية أمس الأحد: "أنه في المستقبل ستتمكن الشركات الناشئة ذات التقنيات المبتكرة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة من اغتنام المزيد من الفرص لتطبيق تقنياتها في المشاريع السعودية".

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وأشار الوزير إلى اهتمامه بالشركات الكورية بعد المشاركة في "العروض الترويجية بين كوريا الجنوبية والسعودية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وشاركت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في استضافة العروض لترويج القدرات التنافسية للشركات الكورية.

وقد كان من المفترض أن يجري الوزير صالح الجاسر نقاشا مع وزير الأراضي والبنى التحتية والنقل وون هي-ريونغ بعد المشاركة في عرضي شركتين ولكن الوزير الجاسر فضل حضور العروض الترويجية حتى النهاية وأجرى نقاشا مع الوزير وون في مأدبة الغذاء.

وشاركت في العرض المرئي 6 شركات كورية، وهي شركة كولون العالمية وشركة نايفر لابس وشركة أنجيل سوينغ وشركة ثور درايف وشركة موراي.

وذكر الوزير صالح الجاسر أن هذه العروض التي تقدم الشركات فيها منتجاتها وتقنياتها، تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، مضيفا أنه يأمل في أن يتم تطبيق هذه التكنولوجيا في السعودية في المستقبل.

وأضاف أنه أجرى المحادثات مع الوزير وون حول مدينة نيوم، وكان اليوم هو مكان للتحقق من العلاقة بين كوريا الجنوبية والسعودية التي تمتد لمدة 60 عاما.