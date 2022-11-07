أرباح "أسواق العثيم" تقفز 1560% إلى 744.6 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مسجلة ارتفاعا في الأرباح بنسبة 486.5% إلى 882.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها 150.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2021، فيما قفزت أرباح الربع الثالث بنسبة كبيرة جدا بلغت 1560% إلى 744.6 مليون ريال مقابل 44.87 مليون ريال أرباح سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أمس، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 12.83% من الفروع القائمة والجديدة، إضافة إلى تحسن هامش الربح، حيث سجلت الشركة حصتها من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق للفترة الحالية بينما لم تسجل في الفترة المقابلة.

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كما حققت الشركة أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمارها في شركة عبدالله العثيم للاستثمار وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة كما سبق الإعلان عنه.

وأضافت الشركة أن ذلك جاء لى الرغم من، ارتفاع المصاريف الإدارية بسبب تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية، وتوقفت الشركة عن تسجيل حصتها من أرباح شركة عبدالله العثيم للاستثمار من تاريخ قرار مجلس الإدارة ببيع هذا الاستثمار.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع الربع المماثل من العام 2021 إلى، نمو المبيعات بنسبة 17.37% من الفروع القائمة والجديدة، إذ ارتفعت المبيعات مدفوعة بموسم العودة إلى المدرسة بينما في السنة السابقة كان التدريس لايزال عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وسجلت الشركة حصتها من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق للربع الثالث، بينما لم تسجل في الربع المقابل.

وحققت الشركة أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمارها في شركة عبدالله العثيم للاستثمار وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة كما سبق الإعلان عنه.

وجاء ذلك علي الرغم من أن هامش الربح تراجع بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك العميل بالتركيز على البضائع المخفضة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية بسبب تعزيز الكادر الإداري في الوظائف القيادية، كما انخفض نشاط التأجير.

وتوقفت الشركة عن الاعتراف بحصتها من أرباح شركة عبدالله العثيم للاستثمار بناء على قرار مجلس الإدارة ببيع هذا الاستثمار.

وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة، بلغت 1892.21 مليون ريال، مقابل 1220.26 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

يشار إلى أن الشركة أعلنت الشركة بتاريخ 13 أكتوبر 2022 موافقة مجلس الإدارة على بيع الأرض المملوكة للشركة بمدينة الرياض بقيمة قدرها 186.6 مليون ريال.

وأعلنت الشركة أنه من المتوقع تحقيق أرباح رأسمالية قدرها 93.2 مليون ريال سعودي بعد الزكاة.