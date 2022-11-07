"الصناعة" السعودية تحدد موعد مزايدة للحصول على رخصة تعدين في المدينة المنورة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن موعد المزايدة على رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب الواقع جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بنحو 600 متر مربع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، أن موعد المزايدة سيكون اليوم، عند الساعة الـ10 صباحا، بمشاركة 8 شركات تأهلت للمرحلة الثالثة من المنافسة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأكد الجراح أن الوزارة تهدف من خلال طرح المنافسات التعدينية والإعلان عن مراحلها إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.

وكانت الوزارة أعلنت في أغسطس الماضي عن طرح فرصة استثمارية للحصول على رخصة كشف عن خام الجبس في موقع آبار القصب، مبينةً أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طبقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار، إضافة إلى أن جيولوجية المنطقة الواقعة (شمال غرب محافظة ينبع) تتكون من رواسب بحرية شاطئية ضمن متكون الرغامة.

كما تبرز في المنطقة رواسب سميكة من الجبس الشاطئي والانهيارات تمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الطريق الساحلي للبحر الأحمر، حيث تحدها من الشرق صخور الدرع العربي.