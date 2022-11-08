تفاهم بين السعودية ومصر للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

وقعت الحكومتان السعودية والمصرية، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات.

جاء ذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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ووقع المذكرة عن الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فيما وقعها عن الجانب المصري وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في إنتاج وتصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة، ونقل الهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي، فضلا عن تشجع التحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الإصطناعي، إضافة إلى تنمية الشراكات النوعية بين البلدين، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها.

كما تهدف إلى التعاون مع الشركات المختصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وتشمل المذكرة إجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وبناء القدرات البشرية عن طريق التدريب وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين.