صندوق الاستثمارات يدرس التقدم بعرض لشراء أبراج "أوريدو" القطرية

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التقدم بعرض لشراء أبراج شركة أوريدو القطرية، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، ليكون ضمن مجموعة من المستثمرين يتقدمون بعروض شراء نهائية.

ومن بين الشركات التي تعتزم تقديم عروض أيضا American Tower Corp وIHS Holding وHelios Towers.

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وتشير التقديرات إلى أن أصول أبراج لشركة أوريدو التي تبلغ 20 ألف برج، تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات دولار.

وعرض صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي شراء حصة أغلبية في "توال"، وحدة الأبراج التابعة لشركة الاتصالات السعودية "stc".

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم استثمار 24 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن المناقشات مازالت مستمرة، مضيفة أنه ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن اتخاذ أي من المهتمين بالصفقة قرار بتقديم عرض.

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وقالت أوريدو، في سبتمبر الماضي في إفصاح لبورصة قطر، إنها تستعد لفصل محتمل لمحفظة أبراجها للاتصالات التي تضم 20 ألف برج موزعة على الأسواق التي تعمل بها للحصول على العائد الأفضل من بنيتها التحتية.

واكتفى المتحدث الرسمي باسم المجموعة، وفق "بلومبرغ"، بقوله إن عملية فصل محفظة الأبراج ستتم خلال 2023.

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة ينوي التقدم للاستحواذ على أصول أوريدو من خلال شركة "توال" للاتصالات التي قدم الشهر الماضي عرض غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية بها، وهي شركة أبراج الاتصالات التابعة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".