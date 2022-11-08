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اقتصاد مصر

مصر توقع عقداً لتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

مع دويتشه بان والسويدي إليكتريك

القاهرة - رويترز، العربية.نت
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أعلنت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد لإدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح"، مع شركتي دويتشه بان الألمانية والسويدي إليكتريك المصرية.‏

وفي العام الماضي، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لتنفيذ خط قطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.

وخلال المرحلة الأولى، سيمتد خط السكك الحديدية الكهربائي من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها شرق القاهرة.

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