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من قصف كييف أوكرانيا
جانب من عمليات قصف سابقة للعاصمة الأوكرانية كييف
روسيا و أوكرانيا

المفوضية الأوروبية تقترح خطة لدعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو في 2023

تتضمن قروضا ميسرة بأمد 35 عاما

بروكسل – فرانس برس
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حزمة دعم اقتصادي مقترح بقيمة 18 مليار يورو (18 مليار دولار) إلى أوكرانيا في عام 2023.

وتأمل المفوضية أن يوافق على الخطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الخطة، سترسل المفوضية إلى كييف 1.5 مليار يورو شهريا في شكل قروض لمدة 35 عاما، مع تغطية مدفوعات الفائدة من قبل الاتحاد الأوروبي.

تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأتها في فبراير الماضي، وسط توقعات بأن تحاول استغلال الشتاء القاسي لكسر عزم أوروبا على دعم أوكرانيا وسط حرب للطاقة بدأت بوادرها بالظهور.

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