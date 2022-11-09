روسيا: تمديد المشاركة في اتفاق الحبوب غير واضح حتى الآن

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها لا ترى أي تقدم حتى الآن في تخفيف القيود على صادراتها من الأسمدة والحبوب، وهي جزء من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، تعتبره موسكو أساسياً لتمديد الاتفاق إلى ما بعد الأسبوع المقبل.

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية.

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وأضافت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستوسع مشاركتها في المبادرة التي توسطت فيها كل من الأمم المتحدة وتركيا.