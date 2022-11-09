مؤشر أسعار المنتجين في الصين ينخفض ​​للمرة الأولى في نحو عامين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المصانع في الصين تراجعت للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الضعف تحت ضوابط كوفيد الصارمة التي تفرضها بكين.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، مما دفعه إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ ديسمبر 2020. ويمثل الرقم انخفاضاً من 0.9% في سبتمبر.

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وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 2.8% في سبتمبر.

الصين هي آخر اقتصاد رئيسي متمسك باستراتيجية القضاء على فيروس كورونا، حيث تعمل على الحد من تفشي الوباء من خلال عمليات الإغلاق المفاجئ والاختبارات الجماعية والحجر الصحي الصارم.

ولا يزال جزء كبير من البلاد يخضع لمجموعة من القيود المفروضة على السفر، مما يزعج سلاسل التوريد الدولية ويؤثر على الطلب المحلي.

تجاوز اقتصاد البلاد التوقعات بنموه بنسبة 3.9% في الربع الثالث، لكن المحللين يتوقعون أن ينخفض ​​إلى ما دون هدف النمو الرسمي لهذا العام البالغ حوالي 5.5%.