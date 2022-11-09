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قمة المناخ في مصر (رويترز)
قمة المناخ في مصر (رويترز)
قمة المناخ

مجموعة التنسيق العربية تتعهد بما لا يقل عن 24 مليار دولار لمعالجة أزمة المناخ

بحلول العام 2030

شرم الشيخ - رويترز، العربية.نت
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قالت مجموعة التنسيق العربية (AGC) في بيان، يوم الأربعاء، إن أعضاء المجموعة تعهدوا بتوفير تمويل لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول العام 2030 لمواجهة أزمة المناخ العالمية.

ويعد AGC تحالفاً استراتيجياً يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية، ويضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية.

تشمل تلك الصناديق، صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب صندوق أوبك للتنمية الدولية.

مصر تجمع 10.3 مليار دولار لبرنامج "نوفي" للمشروعات الخضراء اقتصاد قمة المناخ مصر تجمع 10.3 مليار دولار لبرنامج "نوفي" للمشروعات الخضراء

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27)، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

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