مصر توقع اتفاقيات شراكة لمشروعات مناخية باستثمارات 15 مليار دولار

قالت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لمناخ (كوب27)، اليوم الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقيات شراكة في قطاعات "الماء والغذاء والطاقة" لدعم تنفيذ مشروعات مناخية باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.

أوضح البيان أن المشاريع تشمل مشروعا للطاقة بعشرة مليارات دولار وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه، وفق رويترز.

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كانت وزارة التعاون الدولي المصرية أعلنت في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن برنامج "نوفي"، وهو منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية" لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن من بين التمويلات التي تم جمعها خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (قمة المناخ.. كوب27)، ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز انخراطه في جهود التنمية وتعزيز مشاركته في التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع ذلك التوجه قدمها.