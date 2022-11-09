اقتصاد السعودية
صندوق التنمية الزراعية السعودي يوقع عقود تمويل واردات بـ1.54 مليار ريال
ضمن مبادرة الأمن الغذائي
وضع القراءة
100% حجم الخط
وقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، عددا من العقود التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.54 مليار ريال؛ للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.
وبحسب البيان تتضمن المنتجات الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.
مادة اعلانية
وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضاً
-
صندوق الاستثمارات يساهم في تمويل الاستحواذ على أبراج فودافون أوروباتقدر قيمتها بنحو 14.8 مليار يورو شركات
-
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع.. والسوق الأول يصعد 0.96%بتداولات 72.7 مليون دينار أسواق المال
-
"بتروناس" الماليزية تعتزم زيادة استثماراتها بقطاع البترول والغاز في مصرمن خلال دراسة عدة فرص في مجال البحث والاستكشاف طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية