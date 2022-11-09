صندوق التنمية الزراعية السعودي يوقع عقود تمويل واردات بـ1.54 مليار ريال

وقع صندوق التنمية الزراعية السعودي، عددا من العقود التمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.54 مليار ريال؛ للمساهمة في تمويل استيراد عدد من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.

وبحسب البيان تتضمن المنتجات الذرة الصفراء وفول الصويا والشعير، وذلك ضمن مبادرة الصندوق لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي.

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وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".