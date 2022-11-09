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مبنى وزارة المالية البريطانية. (رويترز)
قمة المناخ

بريطانيا تعتزم تقديم قروض للبلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ

بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث

لندن - رويترز 
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قالت وزارة المالية البريطانية، إن لندن تعتزم تقديم قروض جديدة لدعم أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما يشمل خيار تأجيل سداد الديون في حالة وقوع كوارث.

وأفادت الوزارة في بيان الثلاثاء، بأن وكالة تمويل الصادرات البريطانية ستقدم مثل هذه القروض للبلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وستُقدم تفاصيل الخطط في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ بمصر حاليا، حيث ركزت المناقشات بين قادة العالم حتى الآن على ضرورة تقديم الدول الأكثر ثراء المزيد لمساعدة الدول النامية في التعامل مع أسوأ آثار الاحتباس الحراري.

رئاسة "كوب 27" تطلق خطة لجمع 300 مليار دولار سنويا لمواجهة التغير المناخي اقتصاد قمة المناخ رئاسة "كوب 27" تطلق خطة لجمع 300 مليار دولار سنويا لمواجهة التغير المناخي

وقال وزير المالية البريطاني، جيمس كارتليدج، في بيان: "أنا فخور بأن وكالة تمويل الصادرات البريطانية هي أول وكالة لائتمان الصادرات في العالم تقدم قروضا تعلق مدفوعات خدمة الديون للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية والكوارث الطبيعية".

وذكرت الوزارة أن المقترحات ستسمح للدول المعرضة للخطر بتأجيل سداد الديون لتوفير الموارد من أجل تمويل الإغاثة من الكوارث.

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