التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 16.2% خلال أكتوبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي، ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن سبتمبر السابق.

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وأوضح الجهاز أن أهم أسباب تلك الزيادة، ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.7%، إضافة إلى ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%)، فضلا عن ارتفاع مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 1.9%.

كما ارتفعت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.8%، ومجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 30.5%، فيما ارتفعت مجموعة التعليم العالي بنسبة 15.1%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 8.5%.

وارتفعت أيضا مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 3.5%، في حين ارتفعت مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.9%).