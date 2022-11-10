ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 15.7% خلال سبتمبر

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الخميس، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة 15.7%، مقارنةً مع سبتمبر 2021م.

وجاء الارتفاع نتيجة تحسن نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز؛ حيث يتضح من خلال نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر سبتمبر عام 2022م بنسبة 14.2% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

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كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية لشهر سبتمبر 2022م بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا أيضًا بنسبة 5.5%، مقارنة مع شهر أغسطس 2022م، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت نتائج التقرير أن معدل النمو كان إيجابيًا منذ مايو 2021 م ومستمرًا في الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر التالية، وتسارع النمو في نهاية عام 2021م بعد سلسلة من الأشهر التي انخفضت فيها معدلات النمو في عامي 2019 و2020م متأثرة جزئيًا بآثار الوباء العالمي.

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يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عددًا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.