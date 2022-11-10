الخزانة البريطانية: تجميد 18 مليار جنيه إسترليني من الأصول الروسية حتى الآن

قالت الحكومة البريطانية إن الأصول الروسية التي تم تجميدها حتى الآن بلغت قيمتها 18 مليار جنيه استرليني (20.5 مليار دولار) كانت بحوزة الأوليغارشية الروسية وغيرها من الأفراد والكيانات الذين صدرت بحقهم عقوبات بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

تجاوزت روسيا كلا من ليبيا وإيران لتنال العقوبات الأشد من بريطانيا، وفقًا لمكتب الشؤون المالية تنفيذ العقوبات وهو جزء من وزارة المالية.

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"لقد فرضنا أشد العقوبات على الإطلاق على روسيا"، وفقا لوزير الدولة لقطاع الخدمات المالية أندرو غريفيث الذي قال "رسالتنا واضحة: لن نسمح لبوتين بالنجاح في هذه الحرب الوحشية".

فرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 من الأفراد ونحو 120 كيانًا في روسيا، بما في ذلك استهداف رجال الأعمال البارزين والشركات البارزة.

وبدأت الحكومة في فرض حظر سفر وتجميد أصول وعقوبات أخرى على روسيا في 24 فبراير.