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التضخم في أميركا مناسبة
لوحة تحمل أسعار البنزين في أميركا في إشارة إلى مساهمتها بارتفاع معدلات التضخم
تضخم

تباطؤ معدل التضخم في أميركا خلال أكتوبر إلى 7.7%

قفزات كبيرة للأسهم الأميركية

دبي - العربية.نت
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ارتفع مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر 2022، بأقل من المتوقع، مما يوفر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مسارًا أوضح لإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق.

ومقارنة بالعام السابق، تباطأ المقياس الأساسي من أعلى مستوى له في 4 عقود في سبتمبر إلى 6.3%.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، مدعومًا بارتفاع أسعار البنزين، فيما ارتفع بنسبة 7.7% عن العام الماضي.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين توقع تحقيق ارتفاعات شهرية بنسبة 0.6% في مؤشر أسعار المستهلكين و0.5% تقدمًا في الرقم الأساسي.

الأسهم الأميركية

وفي أول رد فعل على بيانات التضخم الأميركية، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 800 نقطة أساس، وسط تفاؤل المستثمرين بتخفيف الفيدرالي الأميركي لسياسته بشأن أسعار الفائدة.

وقفزت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ​​داو جونز الصناعي 844 نقطة أو 2.6%. كما قفزت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 3.7%.

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