اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حساب المواطن
حساب المواطن
اقتصاد السعودية

حساب المواطن: 3.5 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر نوفمبر

لعدد 11.1 مليون مستفيد وتابع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، في بيان، أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة.

مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 595 ألف طن قمح اقتصاد اقتصاد السعودية مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 595 ألف طن قمح

ودعا مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها إلى تعديلها عبر البوابة الإلكترونية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟ القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط