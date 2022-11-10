حسم الجدل.. بوتين لن يحضر قمة "العشرين" في إندونيسيا

قال مسؤولون إندونيسيون وروس اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في منتجع جزيرة بالي الأسبوع المقبل.

وأكد المسؤولون أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيمثل بوتين في القمة.

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وقال جودي ماهاردي، المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسي، إن الرئيس الروسي من المقرر أن ينضم إلى أحد اجتماعات القمة "عن بعد".

بصفتها مضيفة لمجموعة العشرين، قاومت إندونيسيا ضغوطًا من الدول الغربية وأوكرانيا لسحب دعوتها لبوتين وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا تملك السلطة للقيام بذلك دون توافق بين الأعضاء.

وأكد متحدث باسم السفارة الروسية في إندونيسيا، أن بوتين لن يحضر القمة، لكنه لم يقدم مزيدًا من التوضيح.

حاول الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو التوسط في الأزمة الجيوسياسية بين قوى مجموعة العشرين. وقال الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجيتان لوسائل إعلام محلية في بالي: "حاول (الرئيس) ضمان هدوء الجميع ويبدو أن هذا يحدث الآن".

وصرح الرئيس، المعروف على نطاق واسع باسم جوكووي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز مؤخرا، بأن روسيا مرحب بها في القمة، التي يخشى أن يطغى عليها تصاعد "مقلق للغاية" في التوترات الدولية.

ونُقل عنه قوله: "لا يُقصد من مجموعة العشرين أن تكون منتدى سياسيًا. من المفترض أن تكون حول الاقتصاد والتنمية". كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يشارك إذا شارك بوتين، ومن المتوقع أن ينضم "عن بعد".

ومن المقرر أن يحضر عدد من قادة العالم الآخرين القمة التي ستبدأ في 15 نوفمبر، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.