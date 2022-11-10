PIF يعتزم ضخ استثمارات جديدة في نادي نيوكاسل الإنجليزي

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF ومستثمرون آخرون، ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني في نادي نيوكاسل الإنجليزي، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن بيان صدر يوم الأربعاء.

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المتثمر في النادي من قبل مالكيه إلى 450 مليون جنيه إسترليني.

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وكان صندوق الاستثمارات العامة، أبرم صفقة استحواذ على "نيوكاسل يونايتد" لكرة القدم في أكتوبر 2021.

وأصبح النادي الإنجليزي جزءاً من تجمع حصري من الفرق الأوروبية المموّلة من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط بموارد غير محدودة على ما يبدو.

وكان جيمي روبن، نجل رجل الأعمال الملياردير ديفيد روبن، وأماندا ستافيلي الممولة التي أبرمت صفقة مع "نيوكاسل يونايتد" نيابة عن صندوق الثروة، جزءاً من كونسورتيوم الاستحواذ.

ومن وقتها، أحضر النادي مدرباً بالإضافة إلى لاعبين جدد، حيث يستمتع حالياً بموسم ناجح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثالث في الجدول بعد سلسلة من العروض الرائعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"نيوكاسل يونايتد"، دارين إيلز في بيان: "نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء ناد يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

يشار إلى أن "نيوكاسل يونايتد"، هو أحد أفضل الأندية المدعومة في إنجلترا.

ويقع ملعبه "سانت جيمس بارك" في قلب نيوكاسل أبون تاين، وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من البلاد، ومتوسط جماهيره أكثر من 50 ألف مشجع.