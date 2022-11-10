مؤسسة الحبوب السعودية تطرح مناقصة لشراء 595 ألف طن قمح

قال تجار أوروبيون إن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية طرحت اليوم الخميس، مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 595 ألف طن من القمح.

وأضافوا أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار غدا الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتطلب المناقصة تسليم الكمية بين أبريل/نيسان، ويونيو/حزيران 2023.

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية اشترت 566 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان 2023.

كانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية أعلنت عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الحالي، وذلك بتوريد صافي كمية 538.436 ألف طن، بانخفاض 6.5% عن الموسم الماضي.

وأوضحت المؤسسة، أن قيمة القمح المورد بلغت نحو 934 مليون ريال، بارتفاع 20% عن الموسم الماضي، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1700 ريال للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.