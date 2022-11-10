اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير المالية جبريل إبراهيم(أرشيفية- فرانس برس)
وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم. (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد السودان

وزير المالية: الحكومة السودانية تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي

أكد أنها لاتزال قادرة على كبح التضخم

شرم الشيخ - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الحكومة تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي، لكنها لاتزال قادرة على السيطرة على التضخم.

وأضاف إبراهيم لـ"رويترز" يوم الأربعاء، على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر، ردا على سؤال حول حجم الأموال التي طبعها البنك المركزي: "ليس كثيرا.. لدينا سقف ولحسن الحظ لم نبلغ هذا السقف".

وتابع إبراهيم: "أيا كان ما نقترضه فهو ضمن الحدود التي وضعها صندوق النقد الدولي لنا، ولا يؤثر سلبا على التضخم (أو) سعر الصرف".

وبحسب بيانات رسمية، تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل فوق مستوى 100% في سبتمبر أيلول.

وقال مقرضون دوليون ومانحون غربيون إن استئناف الدعم المالي للسودان مرهون بعودة حكومة يقودها المدنيون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟ القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط