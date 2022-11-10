وزير المالية: الحكومة السودانية تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الحكومة تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي، لكنها لاتزال قادرة على السيطرة على التضخم.

وأضاف إبراهيم لـ"رويترز" يوم الأربعاء، على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر، ردا على سؤال حول حجم الأموال التي طبعها البنك المركزي: "ليس كثيرا.. لدينا سقف ولحسن الحظ لم نبلغ هذا السقف".

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وتابع إبراهيم: "أيا كان ما نقترضه فهو ضمن الحدود التي وضعها صندوق النقد الدولي لنا، ولا يؤثر سلبا على التضخم (أو) سعر الصرف".

وبحسب بيانات رسمية، تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، لكنه ظل فوق مستوى 100% في سبتمبر أيلول.

وقال مقرضون دوليون ومانحون غربيون إن استئناف الدعم المالي للسودان مرهون بعودة حكومة يقودها المدنيون.