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احتجاجات ضد الغلاء في برلين (رويترز)
احتجاجات ضد الغلاء في برلين (رويترز)
تضخم

ألمانيا تفشل في لجم التضخم.. سجل مستوى قياسياً جديداً في أكتوبر

ارتفع إلى 11.6٪ على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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قال المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين الألمان، المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، ارتفعت بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مؤكداً الأرقام الأولية، بعد أن سجل 10.9٪ على أساس سنوي في سبتمبر، في معدلات غير مسبوقة.

وعلى أساس غير منسق، تم تأكيد تضخم أسعار المستهلكين عند 10.4٪، وفق ما نقلته "رويترز".

قالت جمعية التجزئة الألمانية HDE يوم الخميس، إن المستهلكين والشركات الألمانية يواجهون موسم تسوق صعبًا في عيد الميلاد، في ضوء تضخم من رقمين وارتفاع أسعار الطاقة، متوقعة انخفاضًا في المبيعات من حيث الأسعار المعدلة.

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في الشهرين الأخيرين من العام 2022، تتوقع جمعية HDE أن ترتفع المبيعات بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي بالقيمة الاسمية. مع ذلك، من حيث الأسعار المعدلة، تواجه المبيعات انخفاضًا بنسبة 4٪.

وكانت بيانات أظهرت أن الأسر الألمانية تدفع حالياً قرابة ضعفي متوسط ​​قيمة فاتورة الغاز السنوية مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك وتدفق المزيد من الإمدادات إلى البلاد.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في سبتمبر، مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقاً لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

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