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اقتصاد بريطانيا

الاقتصاد البريطاني ينكمش 0.2٪ في الربع الثالث.. هل بدأ الركود المتوقع؟

بنك إنجلترا قال الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد على وشك الدخول في ركود لمدة عامين

لندن - رويترز
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انكمش الاقتصاد البريطاني 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وفقاً لبيانات رسمية من المتوقع أن تمثل بداية ركود طويل الأمد.

كان استطلاع أجرته "رويترز" لخبراء اقتصاديين، قد أشار إلى انكماش أكبر متوقع بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث.

وقال بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد البريطاني على وشك الدخول في ركود لمدة عامين، إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنفس القدر الذي سعره المستثمرون.

وأضاف أنه حتى بدون المزيد من الزيادات في الأسعار، فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الفصول الستة حتى نهاية العام 2023.

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