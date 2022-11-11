المفوضية الأوروبية: الركود سيضرب منطقة اليورو نهاية العام

حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6,1% العام المقبل.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.

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وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.