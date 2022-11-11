اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اليورو وعلم الاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - رويترز)
اليورو وعلم الاتحاد الأوروبي (صورة تعبيرية - رويترز)
اقتصاد أوروبا

المفوضية الأوروبية: الركود سيضرب منطقة اليورو نهاية العام

توقّع التكتل الأوروبي أن ينخفض معدّل التضخم إلى 6,1% العام المقبل

بروكسل - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6,1% العام المقبل.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.

وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق تباين ردود فعل الشارع البريطاني حول إضراب موظفي مترو الأنفاق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط