اقتصاد أوروبا
المفوضية الأوروبية: الركود سيضرب منطقة اليورو نهاية العام
توقّع التكتل الأوروبي أن ينخفض معدّل التضخم إلى 6,1% العام المقبل
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حذّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، بينما توقّع التكتل أن يبلغ معدّل التضخم 6,1% العام المقبل.
وأفادت المفوضية الأوروبية، بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.
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وتوقعت بروكسل أن يسجّل معدل التضخم 8,5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6,1% العام المقبل، وهو معدّل أعلى بنقطتين من التوقعات السابقة التي نُشرت في يوليو.
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