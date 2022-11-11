تجار: مصر تشتري 280 ألف طن من القمح الروسي في اتفاقات مباشرة

قال تجار يوم الخميس، إنه من المعتقد أن تكون الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اشترت 280 ألف طن من القمح الروسي في اتفاقات مباشرة.

ويأتي الشراء بعد أيام قليلة من إلغاء الهيئة العامة للسلع التموينية أول ممارسة دولية للقمح منذ يوليو وذلك يوم الإثنين، بسبب ارتفاع الأسعار.

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وكان أقل عرض يشمل تكلفة الشحن في الممارسة هو 369.95 دولار للطن لشراء 40 ألف طن من القمح الروسي.

وذكر التجار أن الهيئة كانت تتفاوض على سعر 360 دولارا للطن، حسبما أفادت "رويترز".

واختارت مصر هذا العام شراء القمح من خلال محادثات خاصة مع التجار بدلا من الممارسات الدولية.

وكان وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قال في سبتمبر إن هذا الخيار يتيح أسعارا أكثر جاذبية.

كما أكد مستشار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحبوب، محمد الجمال، في وقت سابق، أن الصفقات المباشرة تتيح للحكومة مزيدا من المرونة للشراء بكميات أقل.

وأدى التحول إلى الشراء المباشر إلى عدم استقرار بعض المتعاملين، وعلى عكس المناقصة التي يتم فيها تقديم العطاءات والإعلان عنها في نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات في أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العرض مثل الأسعار والموردين.