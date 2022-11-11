صندوق الاستثمارات يتعاون مع "لازارد" لاستكشاف خيارات التمويل والاكتتاب لمشروع مسار

يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع شركة لازارد للاستشارات المالية على استكشاف خيارات التمويل لمشروع مسار، وكذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي للمشروع، بحسب ما أشارت مصادر لوكالة "رويترز".

وأضافت المصادر أن خطة الاكتتاب العام لشركة مسار مقررة في العام المقبل، لكن الجدول الزمني قد يتغير لأنه لا يزال في مراحله الأولى ولم يتم بعد تحديد حجم أو قيمة الصفقة.

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يشار إلى أن مشروع مسار يقع في مكة المكرمة وتبلغ قيمته 27 مليار دولار.

والشركة المطورة للمشروع هي شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وهي شركة خاصة تضم جهات استثمارية من بينها صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف.