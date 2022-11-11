نمو طفيف للإنتاج الصناعي في تركيا خلال سبتمبر

أظهرت بيانات نُشرت اليوم الجمعة، نمو الإنتاج الصناعي في تركيا 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر، ليواصل الصعود على أساس سنوي للشهر السابع والعشرين، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.

إلا أن بيانات معهد الإحصاء التركي أظهرت أن الإنتاج الصناعي تراجع 1.6% عن أغسطس، على أساس معدل موسمياً، وفي وضوء عوامل التقويم، بحسب "رويترز".

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ويواصل الإنتاج الصناعي، الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر على النمو الاقتصادي، الصعود على أساس سنوي منذ رفع قيود كوفيد-19.

وتباطأت الوتيرة بشكل حاد في الأشهر الماضية، وظلت أقل بكثير من التقديرات، التي توقعت زيادة بواقع 3.6% في سبتمبر.

ويتوقع الخبراء بشكل عام تراجع النشاط الصناعي بسبب التباطؤ الاقتصادي حول العالم، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب من الخارج.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 350 نقطة أساس في الأشهر الثلاثة الماضية، وأرجع هذا إلى وجود مؤشرات على تباطؤ اقتصادي. وأعلن عزمه إجراء خفض آخر هذا الشهر قبل إنهاء دورة التيسير.