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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية. (أرشيفية - رويترز)
روسيا و أوكرانيا

واشنطن تسمح ببعض المعاملات الروسية المتعلقة بالطاقة حتى مايو

قبل بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية، مثل بنوك سبيربنك و"في.تي.بي" وألفا حتى 14 مايو المقبل.

وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني، أنها ستمدد ترخيصا عاما كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل، حسبما نقلت "رويترز".

أوضحت "الخزانة الأميركية"، أن التعاملات المتعلقة بموارد الطاقة تشمل الصفقات الخاصة باستخراج وإنتاج وتكرير وتسييل موارد الطاقة، وصناعة الوقود ونقل أو شراء المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي ومكثف الغاز والمشتقات النفطية وغير ذلك من موارد الطاقة.

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وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من ديسمبر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وأكبر البنوك الروسية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير الماضي.

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