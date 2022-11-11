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قمة المناخ

وزير الطاقة السعودي: أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء

قال إن المملكة تطمح لتحقيق صافي صفر انبعاثات قبل الموعد المحدد

دبي - العربية.نت
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افتتح اليوم في شرم الشيخ المصرية، منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أحرزنا تقدماً هاماً في التحول للطاقة الخضراء"، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن.

وتابع: "في كل عام سنصبح أكثر اخضراراً مع مضينا قدماً".

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كما ذكر بهدف المملكة المناخي بأن تصل إلى صافي صفر انبعاثات كربونية عام 2060، وأضاف أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.

كما أشار إلى الهدف بأن تشكل الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة في المملكة.

وقال وزير الطاقة السعودي إن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال، و"نحن مستعدون ولدينا التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء".

كما أشار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، مع وجود 13 مشروعاً إضافياً في القطاع بطاقة 11.4 غيغاواط، ستقلل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

وقال إن برنامج السعودية للطاقة المتجددة حصل على جوائز دولية، وفي العام القادم سيتم الانتهاء من خطط لتطوير 10 مشاريع طاقة متجددة إضافية.

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