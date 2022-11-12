البنك الدولي ينتقد خطط الدائنين لدولة إفريقية بسبب جدولة بدون خفض الديون
توصلت تشاد إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية جلينكور ودائنين آخرين
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه يشعر بقلق عميق بشأن قدرة تشاد على سداد ديونها الخارجية التي يبلغ حجمها 3 مليارات دولار على المدى الطويل لأن الاتفاق الذي توصل إليه دائنو الدولة الأفريقية لا يدعو إلى أي تخفيض فعلي للديون.
وأكدت تشاد أمس الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق ديون مع شركة السلع السويسرية جلينكور ودائنين آخرين ولكن المصادر قالت إن الاتفاق لن يخفض مستوى الدين الإجمالي.
وقال مالباس: "هذه مشكلة يواجهونها على المدى الطويل. التحدي هو أن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الدائنين لا يقلل من الدين.. لا يوجد انخفاض في صافي القيمة الحالية".
أضاف مالباس أنه يؤيد معالجة الديون التي تم التوصل إليها بموجب الإطار المشترك، وهي آلية أنشأتها مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، تشمل تخفيضات فعلية للديون.
وكانت تشاد أول دولة طلبت معالجة الديون بموجب هذا الإطار وأول دولة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين.
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