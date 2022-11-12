اقتصاد أميركا
أميركا.. تراجع معنويات المستهلكين في نوفمبر مع ارتفاع توقعات التضخم
توقعات التضخم لـ5 سنوات في أميركا ترتفع إلى 3%
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أظهر مسح أمس الجمعة أن معنويات المستهلكين الأميركيين تراجعت في نوفمبر/ تشرين الثاني، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقالت جامعة ميشيغان إن القراءة الأولية لمؤشرها لثقة المستهلكين بلغت 54.7 انخفاضا من 59.9 في الشهر السابق. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة أولية عند 59.5.
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وارتفعت قراءة المسح لتوقعات التضخم لسنة واحدة إلى 5.1% من 5% في أكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات في المسح إلى 3% من 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
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